25 May 2024 - 03:55- Asayiş G:

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Sur ilçesi Fetih Mahallesi, Üniversite kavşağında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada taraflar, silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda İ.Ç. ve M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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25 May 2024 - 03:55 DHA Diyarbakir/ Sur- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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