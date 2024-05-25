Adana'da bir genç sulama kanalına düştü

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Gencin akıntıya kapılıp, sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı. Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polisler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla aramaya yeniden başlanacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.