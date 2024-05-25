Adana'da bir genç sulama kanalına düştü

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Gencin akıntıya kapılıp, sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı. Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polisler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Günün ilk ışıklarıyla aramaya yeniden başlanacağı öğrenildi.