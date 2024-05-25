Aracın üzerine ağaç devrildi

Antalya'da, öğle saatlerinden sonra, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre saatteki hızı 16 kilometre hızı bulan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir iş yerinin tabelası uçtu. Tabela yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen kadının üzerine düştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Üzerine tabela düşen kadın, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de ise şiddetli fırtınadan kaynaklı ana yola ağaç devrildi. Yol üzerinde bulunan bir araç devrilen ağacın altında kaldı. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, araçta hasar meydana geldi.