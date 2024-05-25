25 May 2024 - 01:08- Gündem G:

Dağda mahsur kalan 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde, tırmandığı dağda ayağını kırarak mahsur kalan 14 haftalık hamile Rus turist Ekaterine Kutynina (41) ve yanındaki erkek turist, yaklaşık 11 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Dağda mahsur kalan 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Finike ilçesine bağlı Sarıkaya Milli Parkı içerisinde bulunan Kızlar Sivrisi Dağı’na dün doğa yürüyüşüne çıkan 1'i kadın 2 Rus turistten Ekaterine Kutynina, dönüş yolunda ayak bileğini kırdı. Bölgede mahsur kalan turistler saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye tırmanışa geçen ekipler, 1600 metre yükseklikte turistlerin bulunduğu noktaya ulaşabildi. Ekaterine Kutynina ekiplere 14 haftalık hamile olduğunu söyledi. Ekaterine Kutynina sedyeye alınarak ekiplerin yoğun uğraşları sonucu saat 02.00 sıralarında ulaşımın olduğu bölgeye indirilebildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ekaterine Kutynina tedavisi için, beraberindeki erkek turist ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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25 May 2024 - 01:08 DHA Antalya/ Finike- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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