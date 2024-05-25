CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen, 'Dil Derneği Ustalara Saygı Gecesi' etkinliğine katıldı. Etkinliğe Özel'in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Özel, "Müfredat yapmak, anayasa yapmaktan önemlidir. Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak. Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Almanya'nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor? Kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mutabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi var. Gelen sosyal demokrat değiştirmiyor, Hristiyan demokrat değiştirmiyor. Yeşiller gelince başka bir şey yapmıyor. Ama burada aynı parti iktidarda 22 yıldır ve sekizinci kez oturuyorlar ve baştan aşağıya eğitim reformu yapmaya çalışıyorlar. Kendileri bozuyorlar, kendileri düzeltemiyorlar. Çünkü toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi dinlemeyen, öğretmeni dinlemeyen, veliyi dinlemeyen, eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece ve sadece benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin diyen ki onu da başaramıyor, başaramadığını itiraf ediyor ama tekrar deniyor. Bu kafanın yaptığı müfredattan hiçbir şey olmaz. Milli Eğitim Bakanı, daha bugün eleştirilere prim vermeden yolumuza devam edeceğiz diyor. Bir kere zaten işin özü şu: Eğitimin sonunda eleştiriye açık bir nesil yetiştirirsen demokrat yetiştirirsin. Eleştirme kapasitesi yüksek, eleştirilmeye açık bir nesil demokrat bilsin. Daha ilk başta biz diyor eleştirilere kulağımızı tıkayacağız, bildiğimizi yapacağız diyor. Bu kafanın yapacağı müfredattan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

'İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ ARAPÇA TABELALARDAN DA UTANÇ DUYUYORUM'

Özel, belediyelerin koordinasyon toplantısında söylediği, 'Belediye başkanlarına yaptığı Arapça tabelalarına dokunmayın' uyarısına ilişkin şu sözleri söyledi:

"Meselenin özü, belediye başkanına diyorum ki siz yangın çıktığında araca binip yangını söndürmeye gitmiyorsunuz. Siz bir yerde su patladığında gidip boruyu onarmıyorsunuz. Yanlış bir tabela olabilir. O tabelayı elinizle yırtmak sizin işiniz değil. Ben İstiklal Caddesi'ndeki Arapça tabelalardan da utanç duyuyorum. Kilis’teki tabelanın da kaldırılması gerekiyorsa Belediye Kanunu'na uygun olarak mutlaka ve mutlaka uyarınızı yapın. Tebligat yapın. Kaldırmazlarsa ya da olması gereken hale inmezse, bunu kim yapması gerekiyorsa belediyede o yapsın. Ama benim belediye başkanım, eliyle bir tabela yırtıyorsa bu fazladan popülizmdir. Partinin seçilmiş belediye başkanı olarak bu yanlışın içinde olmayın. Yasaların gereğini yapın. Türkçeye sahip çıkın, Türkçe tabelalara sahip çıkın. Ama bu ülkede İngilizceye, Almancaya yapılmayan muameleyi de Arapçaya yapmayın."