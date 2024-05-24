Salça bidonunda, silah saklamışlar

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kente getirileceği bilgisi alındı. Kent girişlerinde önlem alan polis, oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli olduğu değerlendirilen araçları durdurup arama yaptı. Durdurulan bir otomobilde aile gibi davrananların hareketlerinden şüphelenen polis arama yaptı. Aramada, salça bidonlarında 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 mermi ele geçirdi. Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.