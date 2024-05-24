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Salça bidonunda, silah saklamışlar

Diyarbakır'da, polisin, bir otomobilde yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 14 tabanca ile bu mermiler ve tabanca üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Salça bidonunda, silah saklamışlar
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kente getirileceği bilgisi alındı. Kent girişlerinde önlem alan polis, oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli olduğu değerlendirilen araçları durdurup arama yaptı. Durdurulan bir otomobilde aile gibi davrananların hareketlerinden şüphelenen polis arama yaptı. Aramada, salça bidonlarında 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 mermi ele geçirdi. Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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24 May 2024 - 11:25 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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