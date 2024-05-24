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Evliliklerinin 60'ıncı yılında nikah tazelediler

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam (75) ile Ahmet Erol (86) çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

Evliliklerinin 60'ıncı yılında nikah tazelediler mask
Evliliklerinin 60'ıncı yılında nikah tazelediler
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Niğde Altunhisar'a bağlı Yakacık köyünde dini nikahla yaşayan Elmas Sağlam ile Ahmet Erol, birlikteliklerinin 60'ncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi. Belediyeye başvuran 8 çocuk, 20 torun sahibi çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Doygun, "Çiftin resmi nikahlarını bizzat kıydık. Evlilik yaşamlarında örnek olan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu" dedi.

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24 May 2024 - 11:13 DHA Niğde- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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