Edirne’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Ş.D. ve N.R. yönetimindeki araçlar otoyolda durduruldu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ş.D. ve N.R., gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 200 euro, 7 bin 210 lira ve 1 telsiz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ve N.R., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.