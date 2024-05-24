- Asayiş

Edirne’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’de polis tarafından gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Edirne’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı mask

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Ş.D. ve N.R. yönetimindeki araçlar otoyolda durduruldu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ş.D. ve N.R., gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 200 euro, 7 bin 210 lira ve 1 telsiz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ve N.R., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

# edirne, İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet, ardından

24 May 2024 - 10:14 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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