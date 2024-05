TÜGİAD liderleri bir araya geldi

Avrupa Birliği’nin en büyük gençlik örgütü liderleri TÜGİAD ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. 500 binin üzerinde üyesi bulunan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) ve 1 milyon 600 binden fazla üyeli Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu’nun (JEUNE) lider ve yöneticileri gelecek stratejilerini belirlemek üzere toplandı.

Ocak ayında Porto’da yapılan seçimlerde YES for Europe Başkanlığına ikinci kez seçilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım önderliğinde yapılan toplantının ardından düzenlenen TÜGİAD Beyaz Gece ( A Unique Networking Experience) etkinliğinde yabancı misafirler TÜGİAD üyeleriyle bir araya geldi. Çok sayıda üyenin hazır bulunduğu toplantıya, Erika Rastelli (Almanya), Filippe Quinaz (Portekiz), Ruben Sans (İspanya), Benjamin Knoefler (YES Genel Müdürü), Alessandro Somaschini (İtalya) ve JEUNE Başkanı Alberto Carvalho katılarak kendi organizasyonlarını ve faaliyetlerini anlatan birer konuşma yaptılar.

‘AVRUPA PAZARINDA LİDERLİK YAPMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU’

Bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan YES For Europe başkanlığına ocak ayında Porto’da yapılan genel kurulda ikinci kez seçilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Dubai’de bizim düzenlediğimiz ve bütün yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün İstanbul’da merkez ofiste tüm yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı daha gerçekleştirdik. Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz bugün burada bizlerle birlikte. YES for Europe, Avrupa genç girişimcilerin çatı konfederasyonu. Biz de bir Türk STK’sı olarak Avrupa genç iş insanlarına iş gelişme anlamında Avrupa pazarında liderlik yapıyoruz ve bu çok önemli bir konu. YES for Europe üyelerinin yanı sıra Doğu Avrupa Birliği’ni temsil eden JEUNE, Genç Girişimciler Başkanı da bugün bizimle birlikte. Bu iki konfederasyonun başkanının yani benim ve diğer başkanın burada olması ve Türkiye başkanlığı altında bunların bir araya gelmesi bizim için değerli. Avrupa’daki Türk gençlerinin önündeki vize ve finansman erişim engelleriyle ilgili konuların ele alınması ve bunun bizim başkanlığımızda yapılması da bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. YES for Europe’da ülkeler sivil toplum kuruluşları tarafından temsil ediliyor” dedi.

YILDIRIM: TÜRK İNSANININ AVRUPA’DAKİ EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİ VİZE

YES for Europe’un bugün 500 binin üzerinde bir üye sayısı olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu 500 binlik Avrupa pazarına Türk genç iş insanları için bir serbest giriş anlamına geliyor. Ayrıca JEUNE Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu bünyesinde, 1 milyon 600 binden fazla üye bulunduruyor. Biz Türkiye’deki bir Türk STK’sı olarak, Avrupa’da bu iki çatı örgütü bir araya getirdik. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan insanımızın daha fazla faydalanmasını istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk insanının Avrupa’daki en büyük sorunların birisi vize. Biz bunu başkanlık seçiminden itibaren masaya yatırdık. Bugün de burada vurguladık. Elimden geldiğince bu konuya eğildik. Yönetim kurulundaki ilgili Avrupa üyesi arkadaşlarımıza bu konuda nasıl bir çözüm üretilir diye istişarede bulunduk. Umarım bu konunun çözülmesine de katkı sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘SOMASCHİNİ: TÜRKİYE, ÖZELLİKLE İSTANBUL DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR’

Günümüzdeki jeopolitik konum göz önüne alındığında Türkiye'nin özellikle İstanbul'un doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Alessandro Somaschini, “Bu köprüye sahip çıkıp sınırlar ötesi yatırımlar ile desteklememiz gerekiyor. Çevreyle birlikte tüm yapıyı gözeten standartları da göz önüne alarak hareket etmeye çalışıyoruz. Toplum yararına faaliyetler yapmak istiyoruz. Tedarik zincirindeki değişimlerde Türkiye önemli bir rol oynuyor. Özellikle otomotiv alanındaki tedarik zincirinin kurulması ve desteklenmesi büyük bir önem arz ediyor” dedi.

RASTELLİ: TÜRKİYE ŞİRKETLERİMİZİN UZUN VADELİ HEDEFLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

YES for Europe Başkan Yardımcısı Erika Rastelli, “Türkiye, şirketlerimizin uzun vadeli hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor. Çünkü büyüyen ve gelişen bir ekonomi var. Biz de uzun soluklu yatırımcı ve ortak olarak görev alacağımız için iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışıyoruz. Yapay zekanın öne çıktığı bu dönemde insan faktörünü elden bırakmamak gerekiyor. Kuvvetli ilişkiler ile bunu götürebiliriz. Avrupa Birliği bize fon sağladığı sürece biz de şirketlerimizi bu sürece hazırlayabiliyoruz” diye konuştu.

CARVALHO: “TÜRKİYE BÜTÜN PROJELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ VE HAYATA DÖNDÜĞÜ PLATFORM OLABİLİR”

TÜGİAD’ın kendileri için çok önemli bir noktada yer aldığını çünkü sınırların açılması konusunda büyük çaba gösterdiğini belirten JEUNE Başkanı Alberto Carvalho, “10 yıldır faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda yapmış olduğumuz çalışmalar genç girişimcilere cesaret veriyor ve daha aktif olmalarının yolunu açıyor. TÜGİAD da bu yolda büyük değere sahip. Mevcut olan TÜGİAD Başkanı ve YES for Europe Başkanı ile birlikteyaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi. Birlikte büyük iş birliklerini de planlıyoruz. Aynı zamanda Business trenleri ve cruise gemileriyle iş birlikleri operasyonlarını da çok kısa sürede başlatmak üzereyiz. Şu anda Gürkan Yıldırım’ın YES for Europe Başkanı olması ve JEUNE’ün eski başkan yardımcısı olması bütün projelerimizi gerçekleştirip, bir araya getirmemizin kapısını açtı. Türkiye bütün projelerin gerçekleştiği ve hayata döndüğü platform olabilir. Biz de elimizden gelen tüm desteği veririz. Şu andaki konjonktür şu şartların oluşmasına büyük kolaylık sağlıyor. JEUNE olarak dışarıya açılmaya çalışıyoruz ve bunda Türkiye’nin rolü çok önemli. Gerek Orta Asya’ya gerekse diğer ülkelere açılan kapının da Türkiye olduğuna, TÜGİAD olduğuna inanıyoruz. Yapacağımız çalışmalar açılan kapıların anahtarı olacak diye düşünüyoruz. TÜGİAD’ın burada anahtar rolü var” ifadelerini kullandı.

SANS: DAHA ETKİLİ BİR YAPI HALİNE GELMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

YES for Europe’un genç iş insanları bağlamında Avrupa’daki çatı kuruluş olduğunu belirten Ruben Sans, “Aynı zamanda buradaki şirketlerin de başkanı konumunda bulunuyor. Biz de Türkiye’deki ilişkileri ve kuvvetlendirmek ve büyütmek için YES for Europe’un daha etkili bir yapı haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda farklı ülkelerden katılan konuşmacıların her birine plaket takdim edildi.