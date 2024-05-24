24 May 2024 - 09:33- Asayiş G:

Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi

Amasya’da devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi mask
Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti. Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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24 May 2024 - 09:33 DHA Amasya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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