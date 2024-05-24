İzmir'de deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin ( AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.02'de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.