- Asayiş

Odasında elektrik tesisatından çıkan yangında yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Emircan Pehlivan yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen ve durumu ağır olan anneannesi Ayşe Gül ise hastaneye kaldırıldı. Anne Ceylan Pehlivan kendi imkanlarıyla evden çıkarken, yapılan ilk incelemede yangının, talihsiz çocuğun odasındaki elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

Odasında elektrik tesisatından çıkan yangında yaşamını yitirdi
Odasında elektrik tesisatından çıkan yangında yaşamını yitirdi
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 3033 sokakta  meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, Emircan Pehlivan ile anneannesi Ayşe Gül evde mahsur kaldı, anne Ceylan Pehlivan ise kendi imkanlarıyla daireden çıktı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar evde mahsur kalan Ayşe Gül'ü kurtarırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Durumu ağır olan Ayşe Gül sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. İtfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde, minik Emircan Pehlivan'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, anne Ceylan Pehlivan ile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının Emircan Pehlivan'ın odasındaki elektrik tesisatından çıktığı saptandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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24 May 2024 - 06:56 DHA İzmir/ Karabağlar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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