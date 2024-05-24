- Çevre

Güdül'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Güdül'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor mask
Güdül'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
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Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçe merkezinde ve mahallelerde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Belediyenin Temizlik ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin yoğun tempoda çalıştığını aktaran Doğanay, "İlçe merkezinde bazı alanlar ile park ve bahçelere mevsimlik çiçek dikimi, Boyalı Mahallesi'nde bazı alanlara kilitli parke taşı döşemesi sürüyor." ifadesini kullandı.

Doğanay, meydan düzenlemelerine önem verdiklerini vurgulayarak, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.

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24 May 2024 - 06:01 AA Ankara/ Güdül- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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