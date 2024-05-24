Güdül'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçe merkezinde ve mahallelerde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Belediyenin Temizlik ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin yoğun tempoda çalıştığını aktaran Doğanay, "İlçe merkezinde bazı alanlar ile park ve bahçelere mevsimlik çiçek dikimi, Boyalı Mahallesi'nde bazı alanlara kilitli parke taşı döşemesi sürüyor." ifadesini kullandı.
Doğanay, meydan düzenlemelerine önem verdiklerini vurgulayarak, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.