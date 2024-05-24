Tasarım pastalarını yıl sonu etkinliğinde sergileyecekler

Polatlı Halk Eğitimi Merkezinde pastacılık kursuna katılan 14 kişi, 5 ay süren eğitimin ardından yıl sonu etkinliği için şeker hamuru kullanarak tasarım pastalar hazırladı.

Kursiyerler, çeşitli figürlerin yer aldığı pastalarını, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek yıl sonu etkinliğinde sergileyecek.

Kurs öğreticisi Nazike Ertuğrul, yaptığı açıklamada, "Mutfak sadece yemek yapmak ve karın doyurmak değildir, sanatın en güzel göstergesidir." dedi.

Kursiyerlerin hayallerini pastalara yansıttıklarını belirten Ertuğrul, gelecek dönem Sakarya Zaferi'ni ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'ni ön planda tutan çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Pastacılık kursuna katılanlar da memnuniyetlerini dile getirdi.