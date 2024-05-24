- Asayiş

Otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'deDİRNE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sırasında ekip aracına çarparak duran Bulgaristan plakalı otomobilde kadın ve çocukların da bulunduğu balık istifi şeklinde 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile otomobildeki 2 kişi ise yaya olarak kaçtı.

Otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen yakalandı
Otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne’de devriye görevini yürüten polis ekipleri, gece yarısı İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde, daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan CB 2356 TH Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine asayiş ve trafik ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan takip sırasında önü kesilen otomobil, polis aracına çarptı. Sürücü  ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde balık istifi şeklinde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.

Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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24 May 2024 - 04:58 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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