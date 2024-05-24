Otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de devriye görevini yürüten polis ekipleri, gece yarısı İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde, daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan CB 2356 TH Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine asayiş ve trafik ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan takip sırasında önü kesilen otomobil, polis aracına çarptı. Sürücü ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde balık istifi şeklinde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.
Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.