"Her şey Beşiktaş için"

Beşiktaş, Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Final karşılaşmasının oyuncusu seçilen Salih Uçan, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sezon geçirdiklerini ancak sezonu kupa ile kapattıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Salih Uçan, "Otobüste maça gelirken arkadaşlarıma söyledim. 11 aydır birlikteyiz, 10 ayı mutsuz geçirdik. Sakatlıklar, cezalar, mağlubiyet, beraberlik derken çok kötü bir sezon geçirdik. Ama 1 gün, tek bir maç, her şeyi unutturma şansı. Bence herkes bugün kötü geçen sezonu unuttu. Taraftar çok büyük destek verdi, oyuncular çok büyük karakter koydu. Sonucunda galibiyet, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN"

Gösterdiği performansla final maçının oyuncusu seçilen Salih Uçan, "Bugün şanslı günümdeydim. Takıma da katkı verdim. Her şey takım için, Beşiktaş için. Sonunda kupa kazandık. Verdiğim katkıdan dolayı da mutluyum" şeklinde konuştu.

"O KONUDA BİR ŞEY DEMEYEYİM"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğiyle ilgili soruya ise, "Sözleşmem sona eriyor. Hayırlısı olsun. O konuda bir şey demeyeyim" şeklinde konuştu.