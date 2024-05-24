Kırıkkale'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında, şüphelendikleri T.M. isimli kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan T.M.'nin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. T.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.