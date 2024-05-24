- Asayiş

Kırıkkale'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, cezaevinden firar eden ve 6 ayrı suçtan 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, bekçiler tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı mask
Kırıkkale'de 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında, şüphelendikleri T.M. isimli kişiyi durdurdu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan T.M.'nin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. T.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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24 May 2024 - 04:01 DHA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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