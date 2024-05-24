Valilikten 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada:
"Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan “usulsüz ithalat işlemleri” iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi
USULSÜZ İTHALAT İŞLEMLERİ İDDİASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
https://t.co/zT80CWvaOt pic.twitter.com/83zivt2D9w
— TC Tekirdağ Valiliği (@tekirdaggovtr) May 23, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.