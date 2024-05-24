- Gündem

Valilikten 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması

Tekirdağ Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü'nde 'usulsüz ithalat işlemi' yapıldığı iddiaları üzerine, müfettiş talep edildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Valilikten 'usulsüz ithalat işlemi' açıklaması mask

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada:

"Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan “usulsüz ithalat işlemleri” iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

# tekirdağ valiliği, usulsüz ithalat işlemi, açıklaması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olarak, ile, sosyal, medya, açıklama, Tekirdağ, Tarım

24 May 2024 - 03:28 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL