- Asayiş

Düzce'de kaza: TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan kum yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Turan Biçer (42), dorsesinde taşıdığı demir levhaların kabine saplanması sonucu feci şekilde can verdi. 

Düzce'de kaza: TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi
Düzce'de kaza: TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde  meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Azmi Görele (44) yönetimindeki 81 BK 360 plakalı kum yüklü TIR, arıza nedeniyle şoförü tarafından sağ şeride çekildi. O sırada aynı yönde ilerlemekte olan Turan Biçer’in kullandığı 59 ABZ 559 plakalı demir levha yüklü TIR ise arıza yapan TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kayan demir levhalar, TIR'ın kabinine saplandı. Kabinde sıkışan TIR'ın şoförü Turan Biçer, feci şekilde hayatını kaybetti. Biçer’in cansız bedeni, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik, yaklaşık 2 saat tek şeritten verildi. Yolda araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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24 May 2024 - 03:28 DHA Düzce- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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