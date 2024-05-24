" İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynadı"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor’u Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda iki takımın taraftarlarının oluşturduğu atmosfere değinen Büyükekşi, “Bugünkü maçta da geçtiğimiz hafta iki başkanımız bizi ziyaret etti. İki başkana da teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nda bugün 60 bin 464 biletli seyirci vardı. Neredeyse Şampiyonlar Ligi Finali gibiydi” diye konuştu.

“BU FİNALLERİ ALMAK KOLAY OLMUYOR”

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’nin Tüpraş Stadyumu’nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Başkan Büyükekşi, “Bu finalleri almak kolay olmuyor. Geçen sene 17 Mayıs'ta bu süreç başladı. Aday olmak için müracaat süresi 17 Temmuz'da bitiyordu. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi bu turnuvanın yapılabilmesi için imzaları attılar. Evrakları tamamladıktan sonra Beşiktaş Stadı'nı aday gösterdik. UEFA bizden stat ismi istedi biz de Tüpraş Stadı'nı aday olarak gösterdik. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni, 2027'de UEFA Avrupa Konferans Ligi için aday gösterdik. Ankara'da yeni bir stat yapılıyor. 2027 yılındaki finali oraya almayı planlıyoruz. 2032'de İtalya'yla birlikte ev sahipliği yapacağız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi Finali vardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan stadyumlar ve çok güzel otoyollar, köprüler, havaalanları da bizim büyük avantajımız. 2032'ye şu anda hazırız. İtalyanlar yeni statlar yapmayı planlıyorlar. Bizim bu final maçlarını almamız Türkiye'deki tesislerin hazır olması bize destek sağladı. O yüzden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“FUTBOL BİR SAVAŞ DEĞİL; DOSTLUK, KARDEŞLİK, SEVGİ, BARIŞ OYUNU”

Kaybedenin kazananı tebrik ettiği bir maç olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Şehitlerimize rahmet diliyorum, o yüzden konser programını yapmadık. Türkiye'ye örnek olması gereken, kadınlar, çocuklar, aileler bu maça gelsin istiyorduk, öyle oldu. İki takım da güzel oynadı. Futbolu çirkinleştirmeden oynadılar. Kazananın kaybedeni tebrik ettiği bir maç temenni etmişti iki başkan. Hocalar birbirini tebrik etti, futbolcular birbirlerini alkışladılar. Futbol bir savaş değil; dostluk, kardeşlik, sevgi, barış oyunu. Bunu seyrederken zevk almamız lazım. Küfür ederek, sahaya yabancı madde atarak yapılacak bir şey değil” açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZ ÖNCE GRUPTAN ÇIKMAK”

Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında da görüşlerini paylaşan Mehmet Büyükekşi, “Montella hocamız bu akşam ya da yarın milli takım aday kadrosunu açıklayacak. 4 Haziran'da İtalya'yla maçımız var. Bu maçtan sonra hocamız Ümit Milli Takımı da İtalya'ya götürecek. Oynamayanlar, bir gün sonra 30'ar dakikalık hazırlık maçı yapacaklar. Sonra da Polonya'ya kampa geçecekler. 7 Haziran'da 26 kişilik kadroyu bildirmemiz gerekiyor. 18 Haziran'da Gürcistan'la ilk maçı yapacağız, hedefimiz önce gruptan çıkmak. Şampiyonanın Almanya'da olması bizim için büyük avantaj. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da 4,5 milyondan fazla Türk yaşıyor. Vatandaşlarımızın büyük bilet talebi var. Hedefimiz turnuvada başarılı olmak, vatandaşların yüzünü güldürmek. Milli takım hepimizin milli takımı, birlikte sevinip birlikte üzüleceğimiz bir milli takım” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılmayacaklarına dair açıklamalarına da cevap veren Başkan Büyükekşi, “Böyle bir şey gündemimizde yok. Önümüzdeki yıl talimatlar açıklandığında katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız, göreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.