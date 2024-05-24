Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs saat 02.50'de Datça ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot için harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 19.50'de Marmaris ilçesinde ise karadan ulaşımın olmadığı bir koyda kaçak göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye giden Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 8 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.