Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs saat 02.50'de Datça ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot için harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 19.50'de Marmaris ilçesinde ise karadan ulaşımın olmadığı bir koyda kaçak göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye giden Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, 8 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.