Haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Eve giren yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesi, Alanya Belediyesi'nin morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemede Elitok çiftinin mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.