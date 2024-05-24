Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Kupa zaferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Arat, “Geldiğimiz günden beri kötü giden bir gidişat vardı. En önemli hedefimizin de kupa olduğunu söylemiştik. Bugün sporcularımız ve teknik heyetimiz bu kupayı aldılar. Her şeyden önce Beşiktaş’ın çocuklarını çok mutlu ettiler. Yarın okullarına mutlu gidecekler. Formalarını giyecekler. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tüm Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Harika bir tribün vardı. Son saniyeye kadar bırakmadılar. Beşiktaş bu. Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben camiamla gurur duyuyorum. Buraya gelip ter döken sporcularımıza, teknik heyetimize, seyircilerimize, tribünde bu saate kadar bekleyen çocuklarımıza, televizyonun karşısında bizi seyreden tüm vatandaşlarımıza ve Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BU KADAR ZOR VE TRAVMATİK BİR SEZONDAN SONRA BUNU BAŞARMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Bugün Türkiye’nin özlediği birçok şey yaşandığını ifade eden Arat, “Kupayı sporcularımız hediye etti, biz hediye etmedik. Biz sadece onlara o ortamı hazırladık. Kupa onların emeği. O yüzden teknik heyet, Samet hocam, Feyyaz hocam, Serdar hocam ve sporcularımızın emeğidir. Biz sadece idarecilik vazifemizi yaptık. Ben onların hepsini kutluyorum. Gerçekten inandılar. Bugüne çok hazırlandılar. Beşiktaş’a layık bir şekilde sonuna kadar oynadılar. Güzel bir futbol oynadılar. Beşiktaş’ında arzuladığı buydu. Ben takımımla gurur duyuyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Tüm kulüp personeline teşekkür ediyorum. Bizim pazar günü bir maçımız daha var. O da bizim için önemli. Bu akşam bunu burada bitirdik. Pazar gününe bakacağız. Yarın Allah kısmet ederse kupayı çarşıya götürecek çocuklar. Bu sözü vermiştik hatırlarsanız. Bu kupa çarşıya gidecek demiştim. Durumu müsait olan sporcularımız kupayı çarşıya götürecek. O da bizim için fevkalade önemli. Ben ailelerine teşekkür ediyorum. Bu kadar zor ve travmatik bir sezondan sonra bunu başarmak çok önemli. Çok travmatik bir sezon geçirdik. Bunu başardılar, sporculuk böyle bir şey. Son ana kadar eğer şansınız varsa, o kupa orada duruyorsa ve buna da hak kazanmışsanız almanız lazım. Onlarda bunu yaptılar. Son 90 dakikayı iyi oynadılar ve kupayı kazandılar. Olimpiyat Stadı’nda olması trafik açısından zorluk yaşatmış olabilir ama seyirci kalitesi açısından son derece güzel oldu. Federasyon da iyi hazırlanmış her açıdan. Hakem çok iyi bir maç idare etti. Demek ki çok dikkat edilince iyi şeyler olabiliyormuş. Ben Trabzonspor’un centilmen mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Onlar da çok centilmen bir müsabaka geçirdiler. Bizim çocuklarımız madalya almaya giderken beklediler ve onları alkışladılar. Bugün Türkiye’nin özlediği birçok şey yaşandı. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama sporda biliyorsunuz bu bittiği zaman sabah başka şeyler başlıyor. O yüzden bunun hemen rehavetine kapılmadan yarın sabahtan itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.