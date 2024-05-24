Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Mardin karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Örnek'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri ifade işlemleri için sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.