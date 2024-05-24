- Asayiş

Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Fatime Örnek (29), hayatını kaybetti. 

Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü mask
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Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Mardin karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Örnek'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri ifade işlemleri için sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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24 May 2024 - 02:02 DHA Mardin/ Kiziltepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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