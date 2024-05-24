DMM'den arapça eğitim iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor.” iddiası manipülasyondur.
İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı… pic.twitter.com/P5CszyTAK8
— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 23, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.