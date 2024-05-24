DMM'den arapça eğitim iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.