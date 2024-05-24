Eski sevgilisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

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Olay, saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caner K., eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı. Şüpheli Caner K., olay yerine gelen polislerin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Talip Sürücü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halk otobüsünde bulunan yolcular tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.