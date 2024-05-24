Karabük'te sağanak

İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.