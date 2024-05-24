- Çevre

Karabük'te sağanak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Karabük'te sağanak
Karabük'te sağanak
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İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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24 May 2024 - 01:27 DHA Karabük/ Safranbolu- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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