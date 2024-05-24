Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum."
2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm @Besiktas camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/tPoeiOOTMf
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.