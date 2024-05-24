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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum."

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24 May 2024 - 01:19 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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