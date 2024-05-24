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Kızılcahamam Belediyesi'nden fide dağıtım töreni

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar :" Geleneksel hale getirdiğimiz Fide Dağıtım Törenimizle çiftçilerimize bu yıl da %50 hibe desteği ile fidelerini takdim edeceğiz." dedi.

Kızılcahamam Belediyesi'nden fide dağıtım töreni mask

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar  sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçi varsa üretim var, üretim varsa hayat var

4  YILDA 1 MİLYON 432 BİN FİDE

Geleneksel hale getirdiğimiz Fide Dağıtım Törenimizle çiftçilerimize bu yıl da %50 hibe desteği ile fidelerini takdim edeceğiz. Törenimize tüm halkımız ve misafirlerimizi bekliyoruz ." dedi

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24 May 2024 - 01:14 Ankara/ Kizilcahamam- İlçe Haberleri

Mahreç  Melisa Sapaz

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