Kızılcahamam Belediyesi'nden fide dağıtım töreni

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Çiftçi varsa üretim var, üretim varsa hayat var
4 YILDA 1 MİLYON 432 BİN FİDE
Geleneksel hale getirdiğimiz Fide Dağıtım Törenimizle çiftçilerimize bu yıl da %50 hibe desteği ile fidelerini takdim edeceğiz. Törenimize tüm halkımız ve misafirlerimizi bekliyoruz ." dedi
Çiftçi varsa üretim var, üretim varsa hayat var ??️?
4️⃣ YILDA 1️⃣ MİLYON 4️⃣3️⃣2️⃣ BİN FİDE
Geleneksel hale getirdiğimiz Fide Dağıtım Törenimizle çiftçilerimize bu yıl da %50 hibe desteği ile fidelerini takdim edeceğiz.
Törenimize tüm halkımız ve misafirlerimizi bekliyoruz . pic.twitter.com/YSZxSvynZm
— Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) May 23, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.