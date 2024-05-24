Kızılcahamam Belediyesi'nden fide dağıtım töreni

Çiftçi varsa üretim var, üretim varsa hayat var ??️?



4️⃣ YILDA 1️⃣ MİLYON 4️⃣3️⃣2️⃣ BİN FİDE



Geleneksel hale getirdiğimiz Fide Dağıtım Törenimizle çiftçilerimize bu yıl da %50 hibe desteği ile fidelerini takdim edeceğiz.



Törenimize tüm halkımız ve misafirlerimizi bekliyoruz . pic.twitter.com/YSZxSvynZm

— Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) May 23, 2024