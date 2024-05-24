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Valilik'ten Üsküdar'da ki silahlı çatışma açıklaması

İstanbul Valiliği: " 23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür." denildi.

Valilik'ten Üsküdar'da ki silahlı çatışma açıklaması mask

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada:

"23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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24 May 2024 - 01:07 İstanbul- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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