24 May 2024 - 01:03- Spor

TFF'den Beşiktaş'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.