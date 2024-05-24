24 May 2024 - 01:03- Spor G:

TFF'den Beşiktaş'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den Beşiktaş'a tebrik mask

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

" Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik ederiz." denildi

# Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye, medya, sosyal

24 May 2024 - 01:03 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL