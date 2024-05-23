Beşiktaş Kupa'yı uzatmada kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11'inci kez müzesine götürdü.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na oynanan karşılaşmada Trabzonspor 13. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle öne geçti.
45+3'de Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.
54. dakikada Salih Uçan'ın kafa golü ile Beşiktaş öne geçse de 89. dakikada Nicolas Pepe'nin golü skora yenide eşitlik getirdi.
90+4. dakikada Al Musrati ceza sahası dışından attığı şutla topu filelere gönderdi ve Beşiktaş'a kupayı kazandırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.