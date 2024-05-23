23 May 2024 - 22:56- Spor G:

Beşiktaş Kupa'yı uzatmada kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11'inci kez müzesine götürdü.

Beşiktaş Kupa'yı uzatmada kazandı mask

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11'inci kez müzesine götürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na oynanan karşılaşmada Trabzonspor 13. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle öne geçti.

45+3'de Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.

54. dakikada Salih Uçan'ın kafa golü ile Beşiktaş öne geçse de 89. dakikada Nicolas Pepe'nin golü skora yenide eşitlik getirdi.

90+4. dakikada Al Musrati ceza sahası dışından attığı şutla topu filelere gönderdi ve Beşiktaş'a kupayı kazandırdı.

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23 May 2024 - 22:56 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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