Fidan: Gazze konusunda aynı düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü, ardından Türkiye- Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu Dördüncü toplantısına katıldı. Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Venezuela ile olan ilişkilerin her alanda ilerlemekte olduğunu belirten Fidan, "Özellikle Türkiye olarak, Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın merkezinde Venezuela yer almakta. Son yıllarda yaptığımız ziyaretler, anlaşmalar, karşılıklı çalışmalar, ticaretin artması başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika'da Türkiye giderek daha da etkin bir aktör haline gelmekte. Biz de bakanlık olarak buna paralel bir şekilde, özellikle daha mikro olarak ilişkilerimizi yönetmek için bakanlığımızda Latin Amerika ve Karayipler'e bakan, sadece bundan sorumlu yeni bir genel müdürlük kurduk. Bu vesileyle de kamuoyumuzla bunu da paylaşmak istiyorum. Venezuela ile biz sadece ikili ilişkiler alanında değil, bölgesel ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunmaktayız. Başta Venezuela'nın maruz kaldığı haksız yaptırımlar olmak üzere birçok konuyu masaya yatırma imkanımız oldu. Bu önemli konulardan biri de Filistin meselesi ve Gazze'de devam eden katliamdı. İfade etmek istiyorum ki; Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz, aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin Devleti'nin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık" dedi.

'SOYKIRIM DEVAM EDİYOR'

Bakan Fidan, Gazze'deki krizin sona ermesi için ne gibi adımlar atılacak sorusuna, "Katliam durmadı, soykırım devam ediyor ama İsrail'e yönelik uluslararası baskı son on yıllarda emsali görünmemiş şekilde de artıyor. Bu önemli bir kazanım. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve bu mücadeleyi çok sistematik bir şekilde yılmadan, bıkmadan, usanmadan devam ettirmeniz gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

'İSRAİL'İN YALNIZLIĞA MAHKUM EDİLMESİ FEVKALEDE ÖNEMLİ'

Filistin Devletinin tanınması hakkında da açıklamalarda bulunan Fidan, "Son zamanlarda bu tanıma konusuna ilave daha güzel haberler de aldık. Biliyorsunuz Türkiye'den sonra başka ülkeler de Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldı. Biz bu sayının giderek artacağına inanıyoruz. İsrail'in hem diplomatik alanda hem de hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesi fevkalade önemli. Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelerde Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta. Bir avuç bu grubun ulusal sistemdeki kural tanımamazlığı, hukuksuzluğu, evrensel küresel insanlık rüzgarı karşısında yenilgiye, mahkum edilecektir. Bundan hiç şüphem yok. Şu anda Filistin'i tanıyan ülke sayısı, gerçekten tanımayan ülke sayısının çok çok ülkün üstünde. Buna rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin'i tanıyan bir karar almadığı için Filistin, devlet olarak uluslararası toplumda alması gereken hakları alamıyor. Güvenlik Konseyi'nde de sadece bir ülkenin direnmesiyle bu oluyor. Bildiğiniz gibi son oylamada 143 ülke tanıma yönünde oy kullanmıştı genel kurulda. Bu fevkalade büyük bir kazanımdı. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle diplomatik çabalarımız devam ediyor. Hem yaptığımız diplomatik faaliyetler, hukuki faaliyetler, insani yardım faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bu dış politika gündemimizden asla ve asla düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

'TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA, ÜÇ MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ BELİRLENDİ'

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise "Bizim hükümetimiz aynı zamanda ticari anlamda, yatırımlar anlamında, ekonomik ilişkiler anlamında da gelişmeler kaydetmek için çalışmalar gerçekleştirdiler. Ve bugün artık diyebiliriz ki, dünyaya gösterebiliriz ki, Türkiye ile Venezuela olarak üç önemli anlaşmamız var. Şu an iki tanesini yürürlükte. Bir tanesi de çok yakında tamamlanacak ve yürürlüğe girecek. Bunlardan bir tanesi, ürün ve hizmetlerin iki ülke arasında ihracatı ve ithalatı ile ilgili bir ticari anlaşma. Ama eminim, bu sene bir milyar doların da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Bu ticari ilişkilerin aslında önümüzdeki yıllarda, üç milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi. Aynı zamanda başka bir anlaşmamız da çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması ki zaten yürürlükte ve aynı zamanda çok yakında iki ülkede de geçen sene imzalanan karşılıklı yatırımların teşvik ve korunması anlaşması çok yakında yürürlüğe girecek" dedi.