Başrol diziden ayrıldı, sette kriz çıktı

Başrollerinde Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden Akdülger ayrıldı. Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette yaşanan anlaşmazlık sonucunda Akdülger'in karakteri diziye veda etti. Akdülger, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında dizideki deneyimlerini ve setteki dostlarını özleyeceğini belirtti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette gerginlik yaşandı. Akdülger'in karakteri hakkında "Atilla bunu yapmaz" diyerek repliklerini zaman zaman değiştirmesine karşılık, babası Hasan'ı canlandıran Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek tepki gösterdiği ve bu durumun ortamı gerdiği iddia edildi.

Metin Akdülger, dün akşamki bölümle diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera.

Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını.

Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" cümlelerini kullandı.