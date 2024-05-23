Yapay zekaya dayalı program müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu' 4’üncü toplantısından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapanış konuşması yaptı. Kurul üyelerinin de katıldığı bir basın açıklaması yapan Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılını çığır açan teknolojiler ile yükseltecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Dijital dönüşüm ve çevik dönüşüm, yapay zeka temelli uygulamalarla ilerlemektedir. Statista verilerine göre 2023 yılında 208 milyar dolar olarak gerçekleşen yapay zeka teknolojisinin pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 1.9 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Yapay zekanın 10 yıl içinde üretkenlik artışını yüzde 1,5 oranında yükseltebileceği ve yapay zeka dalgasının küresel olarak 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak ülkemizde yapay zeka çalışmalarını teşvik etmek ve potansiyel zararlarını en aza indirmek için Kurul çalışmalarımız kapsamında koordinasyonu sağlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda ulusal yapay zeka stratejimiz adım adım hayata geçmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, kendi alanlarında yapay zeka ekosistemine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA ALANINDA 71 ADET LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMI AÇILACAKTIR'

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün 2022 ve 2023 yıllarında yapay zeka alanında 28 projeyi desteklediğini belirten Cevdet Yılmaz, "2024 yılı çağrısı için de planlamalar paydaşların görüşü alınarak devam etmektedir. Yeni eğitim döneminde, YÖK'ün koordinasyonunda yapay zeka alanında yeni 71 adet lisans ve ön lisans programı açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız 15 binden fazla öğretmene yapay zeka alanında hizmet içi eğitim vermiştir. 81 ilde faaliyet gösteren ve yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitimine devam ettiği 'Dene Yap Atölyesi'nde yapay zeka dersleri açılmıştır. İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde kamu çalışanlarına yönelik yapay zeka farkındalık eğitimleri sunulmaktadır. Kurul çalışmaları kapsamında kamunun elindeki büyük veriyi kullanıma açmak ve bu alanda kamuda başarılı uygulama örneklerini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk adım olarak, kamu verisinin en yoğun olduğu kurumlarımızdan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nı da Kurulumuza dahil ettik. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜİK’in koordinasyonunda kamunun büyük veri analitik kapasitesini güçlendirecek olan Kamu Veri Alanı projesinin pilot çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız iş birliğinde devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK koordinasyonunda açılan, Kamu Araştırmaları Destek Grubu'nun, Kamu Yapay Zeka Ekosistemi çağrısının süreci başarıyla devam etmektedir. Çağrı kapsamında 6 kurumun projesi desteklenmektedir. Burada edinilecek deneyim doğrultusunda yapay zeka alanında çözüm odaklı özel sektör, akademi ve kamu iş birliğini artıracağız" dedi.

'BİR ÖNCEKİ EYLEM PLANIMIZ YÜZDE 50'Yİ AŞAN ORANDA TAMAMLANMIŞTIR'

Yapay zekanı alanının tek bir ülke veya şirketin sorumluluğunda olmadığını belirten Yılmaz, " Her geçen gün açıklanan yeni uygulamalar ile yapay zeka alanındaki küresel rekabetin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Bu yarışta geri kalmamak için tüm paydaşlar ile daha yakın iş birliği içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Konseyi, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalarda da yer alıyoruz. Türkiye'nin yerli yapay zeka çözümleriyle hem yerel hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasını istiyoruz. Savunma sanayii ve siber güvenlik gibi alanlarda yaptığımız gibi yapay zeka alanında da bir taraftan gençlerimizle bir taraftan bilim insanlarımızla öncü olacağımıza inanıyorum. Bir önceki eylem planımız yüzde 50'yi aşan oranda tamamlanmıştır" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE DAHA FAZLA GİRİŞİME DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Toplantılarda, yaklaşık 70 civarında eylem planı benimsendiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, "Söz konusu eylem planında yeni olarak ifade edebileceğimiz 30'un üzerinde yeni eylemin hayata geçirileceğini ifade etmiş olayım. Geriye kalan 40 eylem planımız ise daha önceki eylem planımızdan gelen ve devam ettirdiğimiz eylemler olacaktır. Eylemler ağırlıklı olarak, üretken yapay zeka teknolojilerine odaklanma, yapay zeka girişim ekosisteminin gelişimi, yapısal iş gücü dönüşümü ve insan kaynağımızı güçlendirmek üzerine şekillenmiştir. Girişim ekosistemini geliştirerek ülkemizde daha fazla girişimin oluşumuna destek olmayı, finansal altyapıyı geliştirmeyi, kamu özel iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bütün bu çalışmaların temeli olan insan gücümüzü yetiştirme, insan gücü kapasitemizi geliştirmeyi çok boyutlu bir şekilde birçok kurumumuzun katkısıyla sağlayacağız. Bu eylemleri hayata geçirirken tek tek bakanlıkların yanı sıra çalışma grupları oluşturup bunlarla koordineli bir şekilde ve çok boyutlu bir şekilde hareket etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapay zeka uygulamalarından faydalanılan projeleri de anlatan Cevdet Yılmaz, "Hastaların tıbbi geçmişleri ve verilerinin analiz edilerek olası teşhisler ve tedavi yöntemleri önerilmesi, güvenlik kaygısı olmayan yerli ve milli 'Türkçe Büyük Dil Modeli' geliştirilerek, bu teknolojiden herkesin faydalanması, biometrik ölçüm verilerinin analiz edilerek 'Sportif Yetenek Taraması Programı' kapsamında potansiyel sporcu adayları belirlenmesi, okul terk durumu olan öğrencilerin tahmin edilmesi amacıyla Erken Uyarı Sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardımlara yönelik suistimallerin engellenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin daha doğru tespit edilmesi, vergi adaletinin sağlanması ve vergi kaçakçılığı ile hatalı beyannamelerin tespit edilmesi, stratejik tarım ürünlerinde ürün deseni tespiti ve rekolte tahminlerinin yapılması, Ulusal Yargı Ağı Projesinde evrakların analizi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve anlamlandırılması ve karar evraklarında semantik arama ve anonimleştirme gibi projeler eylem planı içinde yer almaktadır" diye konuştu.