ilk 11'ler belli oldu

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki final maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Final maçının ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu