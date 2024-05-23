ilk 11'ler belli oldu

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki final maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.
Final maçının ilk 11'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.