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Ali Koç'un listesi açıklandı

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Başkanı ve 2024-2027 Dönemi Başkan adayı Ali Koç'un Yönetim Kurulu listesi belli oldu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u...

Ali Koç'un listesi açıklandı mask

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Başkanı ve 2024-2027 Dönemi Başkan adayı Ali Koç'un Yönetim Kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komşuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

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23 May 2024 - 18:56 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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