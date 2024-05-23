Otomobil TIR dorsesine çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Mehmet Ay (46) yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda malzemesi taşıyan TIR, yağış nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı şeritten gelen Emrah Öz (36) yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı otomobil, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı. İki araç da yoldan çıkarken, TIR devrildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hatun Şahin (25), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol güvenliği alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.