- Spor

Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler yer alacak?

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 9 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın listesinde kimler yer alacak? mask

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran'da gerçekleşecek. Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Yıldırım listesinde şu isimler yer alıyor:

"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın"

# yer

23 May 2024 - 18:51 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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