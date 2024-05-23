Adnan Oktar'ın yargılanmasında son durum ne?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gün sürecek duruşmanın ikinci gününde 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Dün ifade veren Adnan Oktar'ın, tutuklu sanıkların savunmalarından haberdar olmak için bugünkü celseye katılma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

"ADNAN BEYİN RUHU VE KALBİ O KADAR TEMİZ Kİ"

Savunma yapan sanıklar, iddianamede geçen suçlamaların somut delillere dayanmadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Adnan Oktar'ı çok sevdiğini belirten Meltem Arıkan Daban, "Ahlakımız ortak, inancımız ortak. Birlikte yaşamamız, hiç ayrılmak istemememiz hayatın doğal akışı olarak değerlendirilmeli. Aleyhimizde 6 yıldır tek bir somut delil yok. Evet ben Adnan Oktar'ı çok seviyorum. Çünkü onun ruhu ve kalbi o kadar temiz ki. Ruhu Adnan beyle bir kere temas kurmuş bir insanın ondan vazgeçebilmesi imkansız" dedi.

"MİLLİ ŞUURA SAHİP BİR TOPLULUĞUZ"

Savunma yapan Ferhunde Eda Babuna, "Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekirken, dosyayı hukuka aykırı bir şekilde elinde tutuyor. Ben örgüt üyeliği suçuyla hangi suçu işlemişim? Soyut delillerle yaklaşık 4 yıldır tutukluyum. Biz yaklaşık iki yıldır tüm milletin gözü önünde sadece kültürel, imani, bilimsel çalışmalar yapan ve devletin kurumları tarafından bilinen, desteklenen, adli sicili tertemiz, eğitimli, bilgili, milli şuura sahip bir topluluğuz. Hangi suçu işlemek için bir araya geldiğimiz hala ispatlanamadı. Tüm araştırmalara rağmen evlerimizde tek bir suç unsuru bulunamadı. Somut tek bir delil bulunamadı. Çünkü ortada ne suç var ne suçlu var. Mehdiyet bir inanç isteyen inanır isteyen inanmaz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜNE GEÇEMEYECEĞİM TEK ŞEY ADNAN OKTAR'A DUYDUĞUM SEVGİDİR"

Eda Babuna savunmasının devamında, "Kız bulma veya cinsel tatmin için böyle bir suç işlemeyeceğimiz herkesin malumu. Ülkemizde böyle bir özgürlük ortamı varken neden suç işleme gereği duyalım? Türkiye'de cinsel tatmin için suç örgütü kurmaya ihtiyaç yok. Tüm ailem cezaevinde. Adnan bey müthiş baskı ve zulümle mücadele ediyor. Ortada sadece sevgi, saygı ve dostluk var. Hocam şeyhim, müridim değil Adnan bey sevdiğim bir dostum. Adnan Oktar, akıllı, güzel ahlaklı, samimi, kaliteli, vatan millet aşığı bir Müslümandır. Karıncayı bile incitmez, vefalıdır, şefkatlidir. Önüne geçemeyeceğim tek şey Adnan Oktar'a duyduğum sevgidir" dedi. Mahkeme diğer sanıkların da savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12'şer yıla, "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetleri için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 17 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi.