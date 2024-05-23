Sahneye sarhoş çıktı!

Yılların efsane şarkıcısı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir konser verdi. Sanatçının sahneye alkollü çıkması izleyicileri şaşırttı.

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol kullanması yasak olan Serdar Ortaç, yine kurallara uymadı. Daha önce de alkolün etkisiyle canlı yayınlarda küfür eden sanatçı, dün akşamki konserine de alkollü çıktı. Blog Yağmuru sayfasına gönderilen videoda, Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta durmakta zorlandığı ve kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Şarkılarını canlı söylemeyen ve sürekli dili dolaşan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. İçnkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etti.