- Gündem

Sahneye sarhoş çıktı!

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Açıkhava konserine alkollü olarak çıktı. Alkolün etkisiyle konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan Ortaç, "sarhoş oldum Allah içkinin belasını versin" dedi.

Sahneye sarhoş çıktı! mask

Yılların efsane şarkıcısı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir konser verdi. Sanatçının sahneye alkollü çıkması izleyicileri şaşırttı.

 Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol kullanması yasak olan Serdar Ortaç, yine kurallara uymadı. Daha önce de alkolün etkisiyle canlı yayınlarda küfür eden sanatçı, dün akşamki konserine de alkollü çıktı. Blog Yağmuru sayfasına gönderilen videoda, Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta durmakta zorlandığı ve kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Şarkılarını canlı söylemeyen ve sürekli dili dolaşan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. İçnkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etti.

# ms, Serdar Ortaç, harbiye açık hava, sarhoş, Konser, Alkol, bir, ile, daha, Kadın, Mücadele

23 May 2024 - 17:24 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL