"Avrupa'da öldürmek tercih edilmiyor"

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde sokak köpeklerinin uyutulmadığını, başka çözüm yollarının uygulandığını ifade etti.

Mengü'nün paylaşımı şu şekilde; "Pompeu Fabra Üniversitesinde siyaset felsefesi master öğrencisi izleyicimiz Avrupa'da sokak hayvanları üzerine çalışıyor. Ülkelerdeki uygulamaları tek tek incelemiş. Sosyal medyadaki azgın azınlığın propagandasını yaptığı gibi öldürmekle sorun çözülmüyor. Öldürmek tercih edilmiyor. Twitter'da ses çok çıkan kötü insanlara kanmayın. Öncelikle hükümet örnek olarak İngiltere, İtalya ve Portekiz örneklerini gösteriyor. İngiltere konusunda haklı olsalar da Portekiz ve İtalya konusunda hatalılar. Portekiz'de ve İtalya'da sağlıklı olan köpekler öldürülmüyor(son 30 yıldır). Özellikle İtalya'da ötenazi kararı için denetim ve kesin kararın verilme süreci de basit bir prosedür değil.

Hasta köpekler için mevcut hiçbir tedavinin faydalı olmayacağının gösterilmesi gerekiyor. Bu yüzden Almanya ve Hollanda ile birlikte en başarılı örneklerden biri olarak gösteriliyor. İspanya'da durum bölgeden bölgeye değişiyor. Katalonya'da Barcelona'da etkili kısırlaştırma projesi ile yaklaşık 10 yıl önce artık sokakta köpek kalmamış. Girona, Tarragona gibi daha küçük yerlerde ise sokak hayvanı görmek mümkün. Kedi sayısı daha fazla çünkü köpeklerin sahiplendirilmesi çok daha fazla. İspanya'daki tartışma konusu barınakların koşulları. Hayvanlar öldürülmesede yaşam koşulları kötü. Buna karşı da hayvan hakları dernekleri köpekleri kendi kurdukları daha iyi bakımevlerine almaya çalışıyor ama oldukça sınırlı. Avrupa'da kısırlaştırma konusunda en ilginç örneklerden biri Norveç.

Norveç'te insanlar kısırlaştırmayı bir hayvanı sakat bırakmak ve vücut dokunulmazlığı ihlali olarak gördükleri için düzenlemeler de bu yöndeymiş. Ama 2012 yılından sonra düzenlemeler yumuşamış. Avrupa'da bu yüzyılda yapılan köpek katliamı örneklerinden birisi 2004 olimpiyat oyunları öncesi Atina'da yapılmış. Diğeri yine taraftarların güvenliği bahanesi ile 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Ukrayna'da. Dünya'da kısırlaştırma ile başarılı olmuş ülkeler ise Bhutan(14 yıl içerisinde tüm köpekleri kısırlaştırmışlar), Kolombiya, Sri Lanka, ve Hindistan'ın bazı bölgeleri. ilaçla uyutma maliyeti kısırlaştırma maliyetinden 3 kat daha pahalı. Ve köpeğin kilosu arttıkça uygulanacak doz da artacağı için maliyet farkı yaklaşık 4 kat oluyor."