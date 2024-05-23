Burdur'da şiş köfte ikramı

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ocaklarda pişirilen 4 bin kişilik Burdur şiş köfte, vatandaşa ücretsiz ikram edildi. Vatandaşlar şiş köftelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Türk Mutfağı Haftası'nın üçüncüsünü 21- 27 Mayıs tarihleri arasında kutluyoruz. İl Müdürlüğü olarak Burdur'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak için bir etkinlik programı düzenledik. Yerli ve yabancı misafirlerimiz katıldı. Burdur'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.Şiş köfte dağıtımına destek veren lokanta sahibi Yusuf Bahadır Suna da Burdur şişin kıyması dananın kaburga etinden yapılır. İçinde sadece tuz ve kendi iç yağı olur. Eşsiz doğal tadı ile bu yöreye ait en meşhur, en beğenilen yemeklerdendir diye konuştu.