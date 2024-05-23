Husumetlisini tabancayla vurdu

Samsun Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olan, her ikisi de 2 çocuk babası müteahhit Aydın K. ile ilçede giyim mağazası sahibi Beytul Köksal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın K., otomobilindeki ruhsatlı silahını çıkarıp Köksal’a 6 el ateş etti. 4 yerinden vurulan Köksal kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Köksal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın K., Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekiplerine teslim oldu. Aydın K., olay yeri jandarma bölgesi olduğu için jandarmaya teslim edildi.

Bu arada, Beytul Köksal’ın 6 ay önce ‘tefecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındığı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.