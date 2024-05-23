Husumetlisini tabancayla vurdu

Samsun Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olan, her ikisi de 2 çocuk babası müteahhit Aydın K. ile ilçede giyim mağazası sahibi Beytul Köksal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın K., otomobilindeki ruhsatlı silahını çıkarıp Köksal’a 6 el ateş etti. 4 yerinden vurulan Köksal kanlar içinde yere yığılırken, A.K. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Köksal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın K., Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekiplerine teslim oldu. Aydın K., olay yeri jandarma bölgesi olduğu için jandarmaya teslim edildi.
Bu arada, Beytul Köksal’ın 6 ay önce ‘tefecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındığı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.