23 May 2024 - 14:34- Gündem G:

Tekirdağ'da terör operasyonu

Tekirdağ'da terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Tekirdağ'da terör operasyonu
Tekirdağ'da terör operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H.'yi, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten M.A. ile Ö.E.'yi ve YPG/YDG-H terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren A.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.V. ve M.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# Tekirdağ, İl Jandarma Komutanlığı, ile, ardından

23 May 2024 - 14:34 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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