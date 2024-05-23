Kapıkule'de esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'ı, Ticaret Bakanlığı sisteminde yapılan analiz sonucu riskli görüp takibe aldı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR, detaylı arama için X-Ray cihazına yönlendirildi. Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi. El konulan TIR'ın sürücüsü gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.