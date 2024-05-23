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İKİ BAKANLIK, ÇÖZÜM ARIYOR

Sokak köpeklerinin uyutulması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorunun çözümü üzerinde çalışmalar başlattı.

İKİ BAKANLIK, ÇÖZÜM ARIYOR mask

Abbas SATIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmaylarının hazırladıkları ‘hayati tehlike’ oluşturdukları gerekçesiyle sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

AK Parti Meclis grubu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birlikte yasa teklifi üzerinde çalışma başlattı. Çözüm için öneriler masaya yatırıldı. Tasarının önümüzdeki perşembe günü TBMM gündemine getirileceği  belirtiliyor.

Önerilerde neler var

AKP kurmayları ve iki bakanlık yetkilileri, dünyada sorun nasıl çözümlenmiş bu örnekler üzerinde  çalışmalar yapılıyor.

Kalıcı kısırlaştırma kampanyası ve kırsalda üretimin durdurulması.

Gönüllülerle işbirliği içinde geniş çaplı ve sürekli kısırlaştırma kampanyası ile birlikte sahiplendirme kampanyası  düzenlenmesi

Belediyelerin barınaklarındaki köpeklerin fotoğrafları çekilerek, internet sitelerinde sahiplendirme ilanı yayınlanması.

30 gün boyunca sahiplenilmeyen köpekler, iğneyle ilaç verilerek uyutulması

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara  yeni hayvanların getirilmesi ve sürecin devam etmesi. Seçenekler arasında yer alıyor.

Konu nasıl gündeme geldi ?

Gazete Pencere Yazarı Nuray Babacan’ın kaleme aldığı yazıya göre, Erdoğan sokak köpekleri konusunda, ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla toplantıda, şimdiye kadar bu konuda adım atılmamasına tepki gösterip, “Bu iş çığırından çıktı, Neyi bekliyoruz? Bir an önce halledin artık” diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine  AKP Parti, son dönemde ‘sokak köpeklerinin saldırısından mağdur olan çok sayıda yurttaştan gelen talepler’i gerekçe göstererek, sokak köpeklerinin uyutulması seçeneğini de içeren yasa teklifini hızla Meclis gündemine getirme kararı aldı.

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23 May 2024 - 13:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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