Cezaevi firarisi Taksim'de yakalandı

İstanbul, Beyoğlu’nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı’nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Haktanır’la ilgili inceleme yapan polis, şüphelinin 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulduğunu, 2007 yılında üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle işlem gördüğünü, 2008 yılında ise uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürdüğünü gördü.

O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanıp tutuklandı. Haktanır’ın yargılandığı davada iki ayrı cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bir süre cezaevinde kalan Haktanır, 2018 yılında izinli olarak dışarı çıktı. O tarihten itibaren bir daha cezaevine dönmeyen Haktanır, firari olarak aranıyordu. Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.