Yapay zeka alanında 71 yeni program açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'AI Tomorrrow Summit' programına katıldı. Programda Yılmaz'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu yer aldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, her gün yapay zeka uygulamaları açısından çığır açan gelişmelere tanıklık edildiğini ve bu gelişmelerin tarihteki hiçbir değişimle karşılaştırılamayacak kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Matbaanın icadından 50 yıl sonra Avrupa genelinde 40 binden fazla eserin 9 milyon kopyası basılmıştı. Chat GPT ise geçen yıl piyasaya sürüldükten sonra yalnızca beş gün sonra 1 milyon kişiye ulaştı. Yapay zekanın dönüştürücü etkisi, halihazırda eğitimden tarıma, sağlık sektöründen enerjiye ve ekonomiye kadar hayatımızın pek çok alanında hissedilir durumda. McKinsey raporuna göre, 2030 yılına kadar yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15,7 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu artışın 6,6 trilyon dolarının artan üretkenlikten, 9,1 trilyon dolarının ise tüketim etkisinden kaynaklanacağı düşünülüyor. Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından hazırlanan araştırmaya göre ise küresel gayrisafi milli hasıla 2030'da yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde yüzde 14 artacak. Buna göre yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyüklüğünden (yaklaşık 13,3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlaması bekleniyor. Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki işlerin yaklaşık yüzde 40'ı yapay zekadan etkilenecek. Yapay zekanın potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak ve bu alandaki riskleri minimize etmek için devletlerin sağlam yapay zeka politikalarına sahip olması gerekmektedir" diye konuştu.

'GENÇ NESLİN TEKNOLOJİLERE UYUMU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

2021 yılında yayımlanan ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' ile bu alanda uzun vadeli bir perspektif ortaya konulduğunu ifade eden Yılmaz, "Strateji kapsamında hazırladığımız eylem planının ilk 2,5 yılında önemli ilerlemeler kaydettik ve bugün yüzde 50'yi aşan tamamlanma oranına ulaştık. Stratejimizin odağında yapay zeka teknolojilerine ilişkin insan kaynağımızı geliştirmek, teknik altyapımızı kuvvetlendirmek ve kaliteli veriye erişimi kolaylaştırmak var. Mevcut eylem planımızda 32 eylem, yapay zeka alanında uzman yetiştirme ve istihdama yönelik ve bunların 9'u doğrudan iş gücünün yapısal dönüşümüne odaklanmakta. Sektörün hızla dönüşen ihtiyaçlarının üniversite müfredatı ile uyumunu sağlamak önceliğimiz. Ülkemizde halihazırda 40'tan fazla yapay zeka odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zeka ve robotik araştırma merkezleri bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka alanında 71 adet yeni ön lisans ve lisans programının açılması planlanıyor. Ayrıca, alana özgü meslek standartları ile beceri haritaları da çıkarılmakta. Genç neslin çığır açan teknolojilere uyumu bizim için büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı her kademede eğitim müfredatını yapay zeka konularını da kapsayacak şekilde güncelledi ve 81 ilde atölyeler açılmaya devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başlattığı Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi projesiyle üniversitelerdeki yapay zeka ile ilgili öğrenci kulüplerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve gençlerimizin uygulamaya dayalı eğitimler, yarışmalar ve eğitim sonrası kariyer ödülleri ile desteklenmesini hedefliyoruz" dedi.

'KAMU KURUMLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'de halihazırda yaklaşık 750 yapay zeka odaklı girişim (start-up) olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamu destekleri sayesinde bu sayının önümüzdeki dönemde hızla artmasını bekliyoruz. Ayrıca, bu alanda faaliyet gösteren teknoloji girişimlerimizin yurt dışına açılma noktasındaki başarılı hamlelerini de memnuniyetle izliyoruz. Ülkemizde halihazırda; orman yangınlarıyla mücadele, ekin alanlarının analizi, gümrük risk analizleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) danışmanlığı, savunma sanayi, sağlık destek hizmetleri gibi alanlarda ileri analitik ve yapay zeka uygulamaları kamuda aktif olarak kullanılıyor. Bazı kamu kurumlarında yapay zeka odaklı iş birimleri kurulmaya başlanmış olup bu alan kamu yönetiminin bir parçası haline geliyor. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı) kapsamında hayata geçirilen 'Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı' ile kamu kurumlarımızın bu alandaki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.