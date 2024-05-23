- Asayiş

Kahvehane önünde meclis üyesine ateş açtı

İzmir'in Buca ilçesindeki kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) tabanca ile ateş açtı.

Kahvehane önünde meclis üyesine ateş açtı mask
Kahvehane önünde meclis üyesine ateş açtı
Kahvehane önünde meclis üyesine ateş açtı
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi. İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdü. Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı. Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı. C.Y. ile Evren Yiğit'in silahlarına el konulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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23 May 2024 - 13:28 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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